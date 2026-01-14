Mit Investitionen in Sachwerte und Menschen sowie kreativen Ideen ist es der Hachenburger Brauerei 2025 gelungen, sich dem allgemeinen Abwärtstrend der Bierbranche zu widersetzen. Künftig sollen dabei unter anderem auch neue Cola-Produkte helfen.
Entgegen dem allgemeinen Trend konnte die Westerwald-Brauerei aus Hachenburg ihren Bierabsatz im Jahr 2025 steigern – und zwar um jeweils 4 Prozent bei Fässern und Flaschen. Insgesamt verbuchte die Branche deutschlandweit hingegen ein Minus von gut 6 Prozent.