Gegen den Branchen-Trend 2025 war für die Hachenburger Brauerei ein gutes Jahr Nadja Hoffmann-Heidrich 14.01.2026, 12:50 Uhr

i Beim jüngsten Bilanz-Pressegespräch der Hachenburger Brauerei stellten Geschäftsführer Jens Geimer (2. von links) und Marketing-Leiterin Simone Kerschbaum (5. von links) den Journalisten auch die neue Flaschenfüllerei vor, die am 14. März durch Ministerpräsident Alexander Schweitzer eingeweiht werden soll. Röder-Moldenhauer

Mit Investitionen in Sachwerte und Menschen sowie kreativen Ideen ist es der Hachenburger Brauerei 2025 gelungen, sich dem allgemeinen Abwärtstrend der Bierbranche zu widersetzen. Künftig sollen dabei unter anderem auch neue Cola-Produkte helfen.

Entgegen dem allgemeinen Trend konnte die Westerwald-Brauerei aus Hachenburg ihren Bierabsatz im Jahr 2025 steigern – und zwar um jeweils 4 Prozent bei Fässern und Flaschen. Insgesamt verbuchte die Branche deutschlandweit hingegen ein Minus von gut 6 Prozent.







Artikel teilen

Artikel teilen