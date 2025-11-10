Montabaurer gibt Amt ab 20 Jahre fürs Musikgymnasium ehrenamtlich im Einsatz 10.11.2025, 18:00 Uhr

i Seit 20 Jahren ist Christof Quernes (rechts) eng mit dem Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur verbunden. Jetzt gibt er sein Amt als Vorsitzender des Fördervereins ab. Gemeinsam mit Alexander Fritzen, seit bald 30 Jahren Pädagoge am LMG, haben wir mit ihm im Interview auf die vergangenen 20 Jahre zurückgeblickt. Christian Jeuck

Jetzt nimmt er seinen Abschied: 20 Jahre lang hat Christof Quernes als Vater, im (Schul-)Elternbeirat und schließlich als Vorsitzender des Fördervereins die Geschichte des Landesmusikgymnasiums ehrenamtlich mitgeprägt. Unsere Zeitung sprach mit ihm.

Seit 20 Jahren ist Christof Quernes aus Montabaur eng mit dem Landesmusikgymnasium (LMG) Rheinland-Pfalz in der Kreisstadt verbunden. Zunächst als Vater zweier Schülerinnen, später als Mitglied und Vorsitzender des Schulelternbeirates (SEB) und zuletzt als Vorsitzender des Fördervereins (VEFF, Verein der Ehemaligen, Freunde und Förderer) hat er sich stark für diese besondere Schule engagiert.







