20 Jahre fürs Musikgymnasium ehrenamtlich im Einsatz

Jetzt nimmt er seinen Abschied: 20 Jahre lang hat Christof Quernes als Vater, im (Schul-)Elternbeirat und schließlich als Vorsitzender des Fördervereins die Geschichte des Landesmusikgymnasiums ehrenamtlich mitgeprägt. Unsere Zeitung sprach mit ihm.
Lesezeit 4 Minuten
Seit 20 Jahren ist Christof Quernes aus Montabaur eng mit dem Landesmusikgymnasium (LMG) Rheinland-Pfalz in der Kreisstadt verbunden. Zunächst als Vater zweier Schülerinnen, später als Mitglied und Vorsitzender des Schulelternbeirates (SEB) und zuletzt als Vorsitzender des Fördervereins (VEFF, Verein der Ehemaligen, Freunde und Förderer) hat er sich stark für diese besondere Schule engagiert.