Caaner Lokal mit Geschichte
1956 wütete verheerendes Feuer im Gasthaus „Zur Linde“
Das Gasthaus "Zur Linde" in Caan hat eine bewegte Geschichte. Die Traditionsgaststätte ist Mittelpunkt des Dorflebens.
Camilla Härtewig

Das Wirtshaus „Zur Linde“ in Caan blickt auf eine bewegte Geschichte bis ins Jahr 1723 zurück. 1956 zerstörte ein verheerendes Feuer das Traditionshaus nahezu vollständig. Nun beginnt mit dem neuen Pächter Boze Banovic ein weiteres Kapitel.

Boze Banovic übernimmt zum 1. April das Gasthaus „Zur Linde“ in Caan. Die Gaststätte kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Ortsbürgermeister André Mensch gibt einen Einblick in die Historie. Aus der Dorfchronik, einst von Franz Baaden zusammengestellt, geht hervor, dass b ereits im Jahr 1723 zwei nicht namentlich bekannte Gastwirte Weinzapf-Gebühren an die Kurfürstliche Regierung zahlten.

