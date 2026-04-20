Hachenburger Stadtgeschichte 1920 gehörten auch Frauen zur Kirmesgesellschaft Nadja Hoffmann-Heidrich 20.04.2026, 16:00 Uhr

i Kirmes in Hachenburg anno 1920: Der Kirmesbursche mit der Zieharmonika sitzt auf einem Bierfass mit der Angabe der Jahreszahl. Zur Gruppe gehören auch zahlreiche Frauen. Geschichtswerkstatt Hachenburg (GWH)

Seit Wochen wird in Hachenburg darüber diskutiert, ob die Kirmesgesellschaft künftig auch Frauen aufnehmen soll. In der Debatte ist oft von dem Begriff Tradition die Rede. Wir blicken daher heute auf die Kirmesgeschichte in der Stadt.

Der Verein Kirmesgesellschaft (KG) Hachenburg wurde am 1. Juli 1952 offiziell gegründet. Die Anfänge des Kirchweihfestes reichen jedoch viel weiter zurück, wie Bruno Struif, Vorsitzender der Geschichtswerkstatt Hachenburg (GWH), in einem Aufsatz mit dem Titel „Hachenburger Kirmesfeste in der Zeit von 1900 bis zum 2.







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