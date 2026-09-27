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19-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A3 im Westerwald
Ein Todesopfer forderte ein Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 3 nahe Nentershausen (Archivfoto). Drei Personen wur
Ein Todesopfer forderte ein Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 3 nahe Nentershausen (Archivfoto). Drei Personen wurden schwer verletzt.
Julian Stratenschulte/dpa

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 3 im Westerwald ereignet. Drei Personen wurden dabei schwer verletzt, für einen 19-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Lesezeit 1 Minute
Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 im Westerwald ist am frühen Sonntagmorgen ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Wie die Autobahnpolizei Montabaur unserer Zeitung auf Nachfrage berichtet, ereignete sich der Unfall nahe Nentershausen um 0.
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