Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 3 im Westerwald ereignet. Drei Personen wurden dabei schwer verletzt, für einen 19-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
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Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 im Westerwald ist am frühen Sonntagmorgen ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Wie die Autobahnpolizei Montabaur unserer Zeitung auf Nachfrage berichtet, ereignete sich der Unfall nahe Nentershausen um 0.