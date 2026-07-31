Jubiläum der Armen Dienstmägde
175 Jahre ADJC: Feier im Klostergarten Dernbach
Beim Familientag im Juli an der Heilbornkapelle hatten die Besucher Spaß mit einer Murmelbahn.
Beim Familientag im Juli an der Heilbornkapelle hatten die Besucher Spaß mit einer Murmelbahn.
Sandra Reutelsterz

Die Schwesternschaft der Armen Dienstmägde feiert Jubiläum. Spirituelle Feste und Begegnungen prägen das Jahr: Unter anderem gibt es einen Open-Air-Gottesdienst und ein buntes Programm für alle Generationen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) steuern auf den Höhepunkt der Feierlichkeiten ihres 175-jährigen Gründungsfestes zu. Eigentlich sind alle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr in ihrer Einzigartigkeit Höhepunkte mit vielen wunderbaren Momenten und bewegenden Begegnungen.
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