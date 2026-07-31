Jubiläum der Armen Dienstmägde 175 Jahre ADJC: Feier im Klostergarten Dernbach Hans-Peter Metternich 31.07.2026, 18:00 Uhr

i Beim Familientag im Juli an der Heilbornkapelle hatten die Besucher Spaß mit einer Murmelbahn. Sandra Reutelsterz

Die Schwesternschaft der Armen Dienstmägde feiert Jubiläum. Spirituelle Feste und Begegnungen prägen das Jahr: Unter anderem gibt es einen Open-Air-Gottesdienst und ein buntes Programm für alle Generationen.

Die Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) steuern auf den Höhepunkt der Feierlichkeiten ihres 175-jährigen Gründungsfestes zu. Eigentlich sind alle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr in ihrer Einzigartigkeit Höhepunkte mit vielen wunderbaren Momenten und bewegenden Begegnungen.







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