Wildpark Westerwald 1680 Besucher kommen zur Wiedereröffnung in Gackenbach Mariam Nasiripour 06.10.2025, 08:30 Uhr

i Der Braunbär war einer der Highlights des Eröffnungstags. Er machte einen Spaziergang durch sein Gehege, sehr zur Freude der Besucher, die viele Bilder machen konnten. Mariam Nasiripour

Eine lange Schlange vor dem Eingang, strahlende Kinderaugen und geweckte Erinnerungen: Etliche Gäste wollten bei der Wiedereröffnung des Wildparks in Gackenbach dabei sein. Unsere Zeitung hat sich unter die Besucher gemischt.

1680 Besucher verzeichnete der Wildpark Westerwald Gackenbach am Eröffnungstag am vergangenen Freitag. „Ich bin sehr zufrieden mit den Besucherzahlen“, sagte Geschäftsführerin Henrieke Böß unserer Zeitung. „Ich habe mit weitaus weniger gerechnet.“ Sehr gut angenommen wurden auch die drei Führungen und die beiden kommentierten Fütterungen im Gehege der Waschbären und des Braunbären.







Artikel teilen

Artikel teilen