Polizei bittet um Hinweise 16-Jährige aus Marienrachdorf seit acht Tagen vermisst 18.09.2025, 15:26 Uhr

i Die 16-jährige Michelle B. aus Marienrachdorf wird seit dem 10. September vermisst. Polizeiinspektion Montabaur

Die 16-jährige Michelle B. aus Marienrachdorf wird seit mehr als einer Woche vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit mitzuhelfen, die Jugendliche zu finden.

Seit Mittwoch, 10. September, wird die 16-jährige Michelle B. aus Marienrachdorf vermisst. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt die Polizei in Montabaur, dass die Jugendliche weiterhin nicht aufgefunden wurde. Es gebe aber zumindest Hinweise darauf, dass die 16-Jährige lebt und sich absichtlich Familie und Behörden entziehe.







