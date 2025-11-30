Hilfsaktion im Feuerwehrhaus 150 Typisierungen wurden in Caan durchgeführt Hans-Peter Metternich 30.11.2025, 14:00 Uhr

i Die Feuerwehr Caan hatte für ihren Kameraden Bernhard Wagner, der an Blutkrebs erkrankt ist, eine große Typisierungsaktion ins Leben gerufen. Viele waren dem Aufruf gefolgt. Auf dem Foto Ehefrau Gudrun, Tochter Sarah und Enkelin Jannika (3., 4. und 5. von links.) mit dem VG-Chef Michael Merz, der sich ein Bild von der Aktion macht. Hans-Peter Metternich

Im Feuerwehrhaus Caan kamen rund 400 Menschen zusammen, um den an Blutkrebs erkrankten Bernhard Wagner zu unterstützen. 150 Besucher ließen sich als mögliche Stammzellspender typisieren. Die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft im Ort war überwältigend.

„Ein Mann, der immer für andere da war, braucht jetzt selbst Hilfe“, meldete unsere Zeitung vor ein paar Tagen. Gemeint ist Bernhard Wagner aus Caan, der gegen Blutkrebs kämpft. Die Absicht zu helfen, wurde am Samstag am Feuerwehrhaus in Caan offenbar, denn die örtliche Feuerwehreinheit hatte für ihren Kameraden eine große Typisierungsaktion ins Leben gerufen.







Artikel teilen

Artikel teilen