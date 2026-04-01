Genusshandwerk im Westerwald 15 verschiedene Bratwurst-Sorten zur Grillsaison Mariam Nasiripour 01.04.2026, 11:00 Uhr

i Die Fleisch- und Wurstwaren werden direkt vor Ort frisch hergestellt. Mariam Nasiripour

Metzgermeister Björn Spiekermann punktet in Rothenbach mit breitem Sortiment an frischen Fleisch- und Wurstwaren. Alles wird vor Ort produziert. Auch eine Vereinswurst hat der 30-Jährige schon kreiert.

Mitten in der Pandemie im Jahr 2021 wagt Metzgermeister Björn Spiekermann einen riskanten, beruflichen Schritt und kauft die Metzgerei in der Dillenburger Straße in Rothenbach. Hier hatte er zuvor fünf Jahre gearbeitet. Zum Beruf des Metzgers kam der gelernte Fleischtechniker durch einen Zufall.







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