15 bis 18 Schafe im Westerwald gerissen

15 bis 18 tote Tiere sind im Westerwald gefunden worden. Untersucht wird laut Polizei, ob ein Wolf dafür verantwortlich war.
Mehrere Schafe sind auf einer Weide im Westerwald gerissen worden. Es gebe die Vermutung, dass ein Wolf dafür verantwortlich sein könnte, sagte ein Polizeisprecher. Der Vorfall habe sich in Liebenscheid ereignet. 15 bis 18 Tiere seien ums Leben gekommen.