Er beleidigte Ausländer, räumte Gewalt gegen Schüler ein und relativierte den Holocaust: Ein Youtube-Interview mit dem ehemaligen AfD-Kommunalpolitiker Jo Meurer aus Ransbach-Baumbach sorgte im Dezember für Aufsehen – und hat nun juristische Folgen.
Die radikalen Aussagen des ehemaligen AfD-Mitglieds Jo Meurer haben ein juristisches Nachspiel. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, sind insgesamt 13 Strafanzeigen gegen den pensionierten Lehrer aus Ransbach-Baumbach eingegangen.