Eklat in Ransbach-Baumbach
13 Strafanzeigen nach radikalem Interview eingegangen
Die Aussagen des ehemaligen AfD-Kommunalpolitikers Jo Meurer aus Ransbach-Baumbach haben ein juristisches Nachspiel.
Die Aussagen des ehemaligen AfD-Kommunalpolitikers Jo Meurer aus Ransbach-Baumbach haben ein juristisches Nachspiel.
Katrin Maue-Klaeser

Er beleidigte Ausländer, räumte Gewalt gegen Schüler ein und relativierte den Holocaust: Ein Youtube-Interview mit dem ehemaligen AfD-Kommunalpolitiker Jo Meurer aus Ransbach-Baumbach sorgte im Dezember für Aufsehen – und hat nun juristische Folgen.

Lesezeit 1 Minute
Die radikalen Aussagen des ehemaligen AfD-Mitglieds Jo Meurer haben ein juristisches Nachspiel. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, sind insgesamt 13 Strafanzeigen gegen den pensionierten Lehrer aus Ransbach-Baumbach eingegangen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungJustiz

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren