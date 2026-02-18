Eklat in Ransbach-Baumbach 13 Strafanzeigen nach radikalem Interview eingegangen Thorsten Ferdinand

Katrin Maue-Klaeser 18.02.2026, 06:00 Uhr

i Die Aussagen des ehemaligen AfD-Kommunalpolitikers Jo Meurer aus Ransbach-Baumbach haben ein juristisches Nachspiel. Katrin Maue-Klaeser

Er beleidigte Ausländer, räumte Gewalt gegen Schüler ein und relativierte den Holocaust: Ein Youtube-Interview mit dem ehemaligen AfD-Kommunalpolitiker Jo Meurer aus Ransbach-Baumbach sorgte im Dezember für Aufsehen – und hat nun juristische Folgen.

Die radikalen Aussagen des ehemaligen AfD-Mitglieds Jo Meurer haben ein juristisches Nachspiel. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, sind insgesamt 13 Strafanzeigen gegen den pensionierten Lehrer aus Ransbach-Baumbach eingegangen.







Artikel teilen

Artikel teilen