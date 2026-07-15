Was bewegte die Westerwälder im Juli 2001? Wir haben im Archiv geblättert und sind dabei auf interessante Nachrichten gestoßen. Unter anderem geht’s um den damals 13-jährigen Sänger Andreas Bongard aus Nentershausen.
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Bei einer Sängerreise nach Kanada sorgt der erst 13-jährige Andreas Bongard aus Nentershausen im Juli 2001 international für Aufsehen. Aber auch andere Westerwälder sorgten vor 25 Jahren für Schlagzeilen.6. Juli:Zwölf Jahre einer gut funktionierenden Patenschaft zwischen einer Bundeswehrkompanie und einer Stadt sind zu Ende.