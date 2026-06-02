Fest mit Sternen und Sport 125 Jahre: Galaktische Jubiläumsfeier des TV Rennerod Mariam Nasiripour 02.06.2026, 10:00 Uhr

i Die verschiedenen Abteilungen des TV 1901 Rennerod präsentierten an diesem Festabend ihre jeweilige Sportart dem Publikum. Mariam Nasiripour

125 Jahre TV Rennerod: Die Jubiläumsfeier verwandelte die Westerwaldhalle in eine Raumfahrt-Show mit Musik, Akrobatik und bewegenden Ehrungen. Ein unerwarteter Spendenrekord sorgte für besondere Stimmung.

Mit einem bunten Programm feierte der Turnverein 1901 Rennerod sein 125-jähriges Bestehen in der Westerwaldhalle. Der Abend stand unter dem Motto Raumfahrt und wurde musikalisch von der Stadtkapelle Rennerod begleitet. Moderatoren der Veranstaltung waren der Vorsitzende Norbert Stickel und seine Stellvertreterin Swantje Voß.







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