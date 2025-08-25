Das große Familientreffen der Familie Helsper fand jüngst in der Stadthalle in Westerburg statt. 110 Teilnehmer waren aus den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, Belgien und Deutschland in den Westerwald zum Generationentreffen gekommen.

Sie kamen aus den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, Belgien und natürlich Deutschland: die rund 110 Teilnehmende des großen Helspertreffens in der Stadthalle in Westerburg. Erneut fanden sie den Weg zurück in die Region, aus der ihre Vorfahren stammten und für ein besseres Leben in die weite Welt auswanderten. Organisiert hatte das große Familientreffen ein fünfköpfiges Organisationsteam um Initiator Markus Helsper.

Los ging es am vergangenen Samstagnachmittag um 15 Uhr. Nacheinander kamen die Familienmitglieder in der Stadthalle Westerburg an, bekamen am Eingang zum Saal Namensschilder und suchten sich dann einen Platz. Das Orga-Team hatte sich bei der Vorbereitung des Treffens viel Mühe gegeben. Auf Tischen lagen die Stammbäume der Familie Helsper für alle, die mehr über ihre Vorfahren erfahren wollten. Daneben gab es noch Taufurkunden und weitere Dokumente über die Ursprünge der Familie in Halbs und im Westerwald. An Wänden waren Bilder von den letzten drei Familientreffen geklebt. Sie dienten zur Ermittlung von weiteren Familienmitgliedern. Wer die Personen auf den Bildern und deren Namen kannte, konnte es in die Liste unter dem Bild eintragen.

i Rund 110 Familienmitglieder aus den USA, Niederlanden, Belgien und Deutschland waren zum großen Helsper-Familientreffen angereist. Mariam Nasiripour

Nach rund einer Stunde eröffnete Markus Helsper das Familientreffen. „Es ist großartig, so viele Familienmitglieder hier zu sehen“, sprach er. „Wir schreiben heute wieder ein Stück Familiengeschichte.“ Er sprach darüber, dass sie eine Familie seien, die in guten und schlechten Zeiten zusammenhalten wird. „Wir werden sehen, was die Zukunft bringt“, schloss er seine Rede ab. Anschließend bat er den Ersten Stadtbeigeordneten Herbert Schmitz auf die Bühne, der Stadtbürgermeister Janick Pape vertrat. Er sagte, dass die Menschen aus Halbs früher als Helbser bekannt waren. Daraus sei dann irgendwann der Name Helsper entstanden. Er drückte seine Bewunderung für die Vorfahren der Helsper aus. Sie wären mit ihrer Reise über den großen See ein großes Risiko eingegangen, um ein besseres Leben in Amerika zu führen.

Im Anschluss bat Markus Helsper Richard Heslper aus den Staaten auf die Bühne. Dieser erzählte wie der Kontakt zwischen ihm und Markus Helsper zustande kam. Man habe sich auf Facebook gefunden und sei auf verschiedenen digitalen Wegen in Kontakt geblieben. Er und weitere Familienmitglieder aus den Staaten drückten ihre Freude über das Familientreffen aus und bedankten sich für den herzlichen Empfang in Deutschland.

i Lina Helsper, hier auf dem Arm ihrer Mutter Kathrin, ist mir ihren vier Monaten das jünsgte Familienmitglied Mariam Nasiripour

Zum Schluss bat Markus Helsper die weiteren Mitglieder des Orga-Teams auf die Bühne, stellte sie der ganzen Verwandtschaft vor und dankte ihnen für ihren Einsatz. Im Verlauf des Tages gab es noch eine kleine Tombola mit Preisen für das jüngste und das älteste Familienmitglied sowie für das Familienmitglied mit der weitesten Anreise. Das jüngste Familienmitglied mit nur vier Monaten ist Lina Helsper und das älteste Familienmitglied ist Egon Helsper, der 90 Jahre alt ist.

Es war das vierte Familientreffen nach 1990, 1995 und 2000. 1995 traf man sich in Minnesota, USA.

i Seine Verwandten Richard Helsper aus den USA (links) hatte Markus Helsper über Facebook gefunden. Mariam Nasiripour

Rahmenprogramm zum Familientreffen

Das Organisationsteam hatte ein schönes Rahmenprogramm für die gesamte Woche zusammengestellt. Für Sonntag und Montag gab es keine feste Planung, sondern nur die Vorschläge Kloster Marienstatt mit Brauhaus und Wanderwegen an der Nister, die Stadt und das Landschaftsmuseum Hachenburg, die Stadt Limburg mit Altstadt, Dom und Lahnufer sowie die Stadt Bad Ems. Am Dienstag geht es um 10:30 Uhr zum Stöffelpark nach Enspel. Um 15 Uhr steht der Besuch der Westerwald-Brauerei in Hachenburg auf dem Programm. Am Mittwoch besuchen die Helsper den Besucherbergwerk Bindweide in Steinebach am Sieg. Bevor es um 15 Uhr zur Birkenhof Brauerei in Nistertal geht. Am Donnerstag steht die Fahrt nach Koblenz mit einer Schifffahrt auf dem Rhein, Besuch des Deutschen Ecks und einer Fahrt mit der Seilbahn zur Festung Ehrenbreitstein auf der Tagesordnung. Um 18:30 Uhr treffen sich dann alle zum Abschlussessen im „Landgasthaus Zur Quelle“ in Nistertal.