Rund 1050 Baumsetzlinge sind am Wochenende, 5. und 6. April, aus dem Gemeindewald von Zehnhausen bei Rennerod gestohlen worden. „Als wir am Samstag die Arbeit beendet hatten, waren die Setzlinge noch da“, erklärt Revierförster Johannes Römpler gegenüber unserer Zeitung. Die Setzlinge wurden von einem Umschlagplatz , sprich Zwischenlager, entwendet. Die Pflanzen seien von einer Baumschule an diesen Umschlagplatz geliefert worden. Anschließend sollten sie auf die Flächen der Gemeinden Neustadt, Rennerod und Nister-Möhrendorf zur Bepflanzung verteilt werden.

Bei den gestohlenen Baumsorten handelt es sich um die Stieleiche, von der die größte Menge gestohlen wurde, Flatterulme, Bergahorn, Spitzahorn, Traubeneiche, Rotbuche, Erle und eine kleine Menge Walnuss. Laut Römpler beträgt der materielle Schaden rund 1000 Euro.

i Die Pflanzen wurden aus der Erde gezogen und mitgenommen. Mariam Nasiripour

Der Revierförster zieht die Konsequenz aus der Tat und wird keine neuen Pflanzen nachbestellen. „Die Pflanzung ist eng getaktet. Sie muss noch in dieser Woche abgeschlossen sein“, sagt er. Hinzu komme der zu trockene Frühling, der zu Ausfällen bei den Setzlingen führen könnte. Daher werden die noch vorhandenen Pflanzen in dieser Woche gesetzt. Es sei der erste Diebstahl in dieser Größe, betont der Revierförster. Bislang seien nur Verbissschutz- und Zaunbaumaterialien gestohlen worden. Das lasse darauf schließen, dass jemand diese Gegenstände für den Privatgebrauch entwendet habe.

„Das jemand querbeet verschiedene Setzlinge mitgenommen hat, lässt darauf schließen, dass die Person sich damit auskennt“, vermutet Johannes Römpler. Deshalb sei es wahrscheinlich, dass entweder ein Privatwaldbesitzer die Setzlinge gestohlen hat, um sie in seinem Wald zu pflanzen. Oder bei dem Dieb könne es sich auch um jemanden handeln, der die Pflanzen anschließend weiterverkaufen will. Dafür benötige er aber das Stammzertifikat der Pflanzen. Der Diebstahl sei zwar zur Anzeige gebracht worden, aber an einen Erfolg glaubt er nicht, so Römpler. Als Konsequenz werde die Verbandsgemeinde Geld in die Hand nehmen und einen Zaun sowie Kameras zur Diebstahlverhütung anbringen.

i Revierförster Johannes Römpler kümmert sich um ein Forstrevier von 1100 Hektar. Mariam Nasiripour

Revierförster Johannes Römpler kümmert sich um ein 1100 Hektar großes Forstrevier. Wie viele deutsche Wälder auch, leidet der Gemeindewald von Rennerod unter dem Klimawandel. „40 Prozent des Reviers ist Schadfläche“, berichtet er. So sind die Fichten von starkem Borkenkäferbefall betroffen, die Esche leide an Eschentriebsterben, und bei der Buche sei ein Trockensterben zu verzeichnen. Um den Waldbestand widerstandsfähig gegen den Klimawandel zu machen, pflanzen er und seine Kollegen Mischwälder an. Insgesamt 18 verschiedene Baumarten werden in seinem Forstrevier angelegt. Nach einem sehr nassen Jahr 2024 und einem Anwuchserfolg von über 90 Prozent, leide der Wald in diesem Jahr unter großer Trockenheit. „Wir brauchen jetzt im April und Mai viel Regen“, wünscht sicher der Revierförster für den Wald.