Denkmal in Ruppach-Goldhausen 103-Jährige bei „Stürmung“ des alten Bauerhofes dabei 18.09.2025, 19:00 Uhr

i Bis Erik Girmann sein Fachwerkanwesen so weit hatte, dass er es der breiten Öffentlichkeit präsentieren konnte, vergingen Jahre. Jetzt muss er wieder Strohhalme vorbereiten, um die "Gefederte Wand" fertigzustellen. Erik Girmann

Hunderte von Besuchern haben beim Tag des offenen Denkmals über den historischen, aber bewohnten Fachwerk-Bauernhof von Erik Girmann in Ruppach-Goldhausen gestaunt. Darunter auch eine 103-Jährige, die sogar eine besondere Beziehung zu dem Haus hat.

Bis Erik Girmann sein Fachwerkanwesen so weit hatte, dass er es der breiten Öffentlichkeit beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals präsentieren konnte, vergingen Jahre. Jetzt muss er wieder Strohhalme vorbereiten, um mit seinem aktuellen Projekt eine nach historischem Vorbild aufgebaute gefederte Wand fertigzustellen.







Artikel teilen

Artikel teilen