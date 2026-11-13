102 Wichtelhäuser verwandeln den Erlenhofsee in eine zauberhafte Adventswelt. Die Resonanz auf die Idee von Anne Jovanovic ist überwältigend. Am 29. November wird der Weg in Ransbach-Baumbach feierlich eröffnet.
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Damit hatte Anne Jovanovic nicht gerechnet: 102 Anmeldungen sind inzwischen für den von ihr geplanten Wichtelweg am Erlenhofsee eingegangen. Ab dem ersten Advent sollen die liebevoll gestalteten Wichtelhäuser den beliebten Spazierweg in eine zauberhafte Miniaturwelt verwandeln.