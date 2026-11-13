Advent in Ransbach-Baumbach
102 Häuschen verwandeln Erlenhofsee in eine Wichtelwelt
Die Kleinen der Kita St. Markus arbeiten konzentriert an einem kleinen Wichtelmobile. Alte Dosendeckel erfahren ein Upcycling. D
Die Kleinen der Kita St. Markus arbeiten konzentriert an einem kleinen Wichtelmobile. Alte Dosendeckel erfahren ein Upcycling. Dieses soll später in einem Baum aufgehängt werden und zu einer kleinen Lauschstation werden.
Anne Jovanovic

102 Wichtelhäuser verwandeln den Erlenhofsee in eine zauberhafte Adventswelt. Die Resonanz auf die Idee von Anne Jovanovic ist überwältigend. Am 29. November wird der Weg in Ransbach-Baumbach feierlich eröffnet.

Lesezeit 2 Minuten
Damit hatte Anne Jovanovic nicht gerechnet: 102 Anmeldungen sind inzwischen für den von ihr geplanten Wichtelweg am Erlenhofsee eingegangen. Ab dem ersten Advent sollen die liebevoll gestalteten Wichtelhäuser den beliebten Spazierweg in eine zauberhafte Miniaturwelt verwandeln.
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