Karl-Heinz Fellenzer hat seinen Edeka-Markt in Ransbach-Baumbach erst vor drei Jahren eröffnet. Nun investiert der 62-Jährige erneut 100.000 Euro – denn bei dem Wettbewerb in der Töpferstadt kann und will er nicht stehen bleiben.
Lesezeit 3 Minuten
Im Edeka-Markt in der Pleurtuitstraße hat sich einiges verändert. Drei neue Selbstscannerkassen stehen im Eingangsbereich, die Obst- und Gemüseabteilung wurde neu geordnet, und eine große Panoramakühltheke bietet Platz für ein umfangreiches Beerenangebot.