Handel in Ransbach-Baumbach
100.000 Euro für einen noch besseren Edeka-Markt
Karl-Heinz Fellenzer hat seinen 1600 Quadratmeter großen Edeka-Markt vor drei Jahren eröffnet. Gerade hat er 100.000 Euro in Mod
Karl-Heinz Fellenzer hat seinen 1600 Quadratmeter großen Edeka-Markt vor drei Jahren eröffnet. Gerade hat er 100.000 Euro in Modernisierungen investiert.
Camilla Härtewig

Karl-Heinz Fellenzer hat seinen Edeka-Markt in Ransbach-Baumbach erst vor drei Jahren eröffnet. Nun investiert der 62-Jährige erneut 100.000 Euro – denn bei dem Wettbewerb in der Töpferstadt kann und will er nicht stehen bleiben.

Lesezeit 3 Minuten
Im Edeka-Markt in der Pleurtuitstraße hat sich einiges verändert. Drei neue Selbstscannerkassen stehen im Eingangsbereich, die Obst- und Gemüseabteilung wurde neu geordnet, und eine große Panoramakühltheke bietet Platz für ein umfangreiches Beerenangebot.
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