Wahl zum neuen Bürgermeister ++Liveticker: Wer wird neuer Chef der VG Wallmerod? Markus Eschenauer

Thorsten Ferdinand 27.11.2026, 16:00 Uhr

i Wer wird neuer Chef der VG Wallmerod (von links): Mario Steudter, Dominic Kühner, Thomas Wolf oder Dennis Liebenthal? Thorsten Ferdinand / Birgit Piehler / Markus Eschenauer

Wer wird neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod und tritt damit die Nachfolge von Klaus Lütkefedder an? Vier Bewerber werfen ihren Hut ins Rennen. Am Sonntag, 29. November, wird gewählt. Wir sind mit einem Liveticker ab 17 Uhr dabei.

Vier Kandidaten treten an diesem Sonntag, 29. November, an, um Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod zu werden: Thomas Wolf, Dennis Liebenthal, Mario Steudter und Dominic Kühner. Alle wollen sich für die VG einsetzen, aber wer kann letztendlich seine Ziele umsetzen?







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