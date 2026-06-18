L335 bei Braubach Zwölf Jahre Sanierung – Nächste Vollsperrung im Herbst Mira Zwick 18.06.2026, 18:00 Uhr

i Von Montag bis Donnerstag war die L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen wegen Markierungsarbeiten gesperrt. Doch das war nicht die letzte Vollsperrung der Strecke in diesem Jahr. Mira Zwick

Seit Ende 2025 ist die L335 wieder befahrbar. In zwölf Jahren wurde die Straße komplett saniert. Doch ein weiteres Kapitel wird noch in diesem Jahr folgen. Die Straße wird erneut für Wochen voll gesperrt. Warum die Arbeiten noch nicht beendet sind.

Nach der Vollsperrung ist vor der Vollsperrung: Diesen Eindruck können Verkehrsteilnehmer, die regelmäßig über die L335 von Dachsenhausen nach Braubach oder in umgekehrte Richtung fahren, bekommen. Denn nachdem die wichtige Verbindungsstraße vom Rhein in die Höhengemeinden zuletzt für 17 Monate bis Ende vergangenen Jahres voll gesperrt war, vergingen nun wieder vier Tage, in denen die Straße wegen der „Herstellung der Dauermarkierung im ...







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