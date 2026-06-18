Seit Ende 2025 ist die L335 wieder befahrbar. In zwölf Jahren wurde die Straße komplett saniert. Doch ein weiteres Kapitel wird noch in diesem Jahr folgen. Die Straße wird erneut für Wochen voll gesperrt. Warum die Arbeiten noch nicht beendet sind.
Lesezeit 5 Minuten
Nach der Vollsperrung ist vor der Vollsperrung: Diesen Eindruck können Verkehrsteilnehmer, die regelmäßig über die L335 von Dachsenhausen nach Braubach oder in umgekehrte Richtung fahren, bekommen. Denn nachdem die wichtige Verbindungsstraße vom Rhein in die Höhengemeinden zuletzt für 17 Monate bis Ende vergangenen Jahres voll gesperrt war, vergingen nun wieder vier Tage, in denen die Straße wegen der „Herstellung der Dauermarkierung im ...