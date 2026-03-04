Das neue Bestattungsgesetz bietet viele Möglichkeiten des Abschieds – auch im Fluss. Bestatterin Ruth Fischer aus Lahnstein möchte jetzt die erste Urne im Rhein beisetzen. Doch die Behörden sind noch nicht so weit. Was ist da los?
Lesezeit 4 Minuten
Die eigene Asche aufgelöst in den Wellen des Rheins: für viele Menschen eine beruhigende Vorstellung und ein großer Wunsch für den letzten Weg. Möglich macht es das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz, das seit diesem Jahr Flussbestattungen erlaubt.