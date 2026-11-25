Parken in der VG Loreley Zwischen Parkplatzausbau und Knöllchen-Alltag Mira Zwick 25.11.2026, 17:00 Uhr

i Parkraum in Braubach wird immer mehr zum Thema. Hier ein Blick auf den Parkplatz an der Friedrichstraße. Archiv Michael Stoll

73 Parkverstöße allein in Braubach im Oktober: Das Ordnungsamt in der VG Loreley hat einiges zu tun. Wie die Kontrolleure den ruhenden Verkehr überwachen, welche Herausforderungen ihren Alltag prägen und warum Parkraum immer mehr zum Thema wird.

Die Bedürfnisse an Parkraum verändern sich. Die Stadt Braubach hat sich auf den Weg gemacht, ein neues Parkraumkonzept zu erstellen. Erste kleinere Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Dazu gehört auch, den Parkplatz in der Friedrichstraße gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung zu erweitern.







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