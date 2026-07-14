Das Zusammenspiel zwischen Kunst und Natur begeistert seit jeher Besucher der Ausstellungsreihe „Kunst im Garten“. Auch dieses Mal wartete das „kleine, aber feine“ Event mit zahlreichen Höhepunkten auf.

Erneut boten am Wochenende 20 gut gelaunte Kunstschaffende eine kleine, aber feine Kunstausstellung an. Die Veranstaltung fand im idyllischen Gartenambiente von Conny und Peter Lisek in Klingelbach in der Lahnstraße 26 statt.

„Man muss den Garten mit seinen schönen harmonischen Pflanzeninseln auch zu den Kunstwerken zählen“, war manch einer der Teilnehmer überzeugt.