Aus drei werden wohl fünf: Elf Wochen vor der Wahl des neuen Bürgermeisters der VG Bad Ems-Nassau tauchen zwei weitere mögliche Kandidaten auf. Eine davon ist in der VG BEN bereits ein bekanntes Gesicht, der andere bisher noch im Dunkeln.
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Die Runde derjenigen, die für das Bürgermeisteramt der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau kandidieren, scheint sich zu erweitern. Nach Informationen unserer Zeitung wird neben einem bisher Unbekannten, der wohl von außerhalb der VG kommen soll, auch Natalie Brosch als Kandidatin gehandelt.