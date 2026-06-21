Vor Bürgermeisterwahl Zwei weitere Kandidaten wollen VG BEN führen Marta Fröhlich 21.06.2026, 10:57 Uhr

i Am 6. September wählen die Bürger der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau einen neuen VG-Bürgermeister Silas Stein/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Aus drei werden wohl fünf: Elf Wochen vor der Wahl des neuen Bürgermeisters der VG Bad Ems-Nassau tauchen zwei weitere mögliche Kandidaten auf. Eine davon ist in der VG BEN bereits ein bekanntes Gesicht, der andere bisher noch im Dunkeln.

Die Runde derjenigen, die für das Bürgermeisteramt der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau kandidieren, scheint sich zu erweitern. Nach Informationen unserer Zeitung wird neben einem bisher Unbekannten, der wohl von außerhalb der VG kommen soll, auch Natalie Brosch als Kandidatin gehandelt.







Artikel teilen

Artikel teilen