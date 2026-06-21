Vor Bürgermeisterwahl 
Zwei weitere Kandidaten wollen VG BEN führen
Am 6. September wählen die Bürger der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau einen neuen VG-Bürgermeister
Am 6. September wählen die Bürger der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau einen neuen VG-Bürgermeister
Silas Stein/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Aus drei werden wohl fünf: Elf Wochen vor der Wahl des neuen Bürgermeisters der VG Bad Ems-Nassau tauchen zwei weitere mögliche Kandidaten auf. Eine davon ist in der VG BEN bereits ein bekanntes Gesicht, der andere bisher noch im Dunkeln. 

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Die Runde derjenigen, die für das Bürgermeisteramt der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau kandidieren, scheint sich zu erweitern. Nach Informationen unserer Zeitung wird neben einem bisher Unbekannten, der wohl von außerhalb der VG kommen soll, auch Natalie Brosch als Kandidatin gehandelt.

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