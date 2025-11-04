Zwei Stahlringe sichern den Schiefen Turm in Dausenau

Nach den Absicherungen im Untergrund und Ausbesserungen am Mauerwerk geht es beim Schiefen Turm in Dausenau nun um Befestigungen an der Außenseite. Dabei werden zwei Ringanker an das Gemäuer angebracht, die zusätzlichen Halt schaffen.
Lesezeit 3 Minuten
Noch steht das Gerüst am Schiefen Turm in Dausenau, aber bald wird er die Umhüllung wieder los. Zurzeit laufen die Arbeiten an den beiden Edelstahlringen, die für eine weitere Stabilisierung des Turms sorgen werden. Voraussichtlich Ende November könnte dann alles fertig und das Wahrzeichen der Lahngemeinde komplett gesichert sein.