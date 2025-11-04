Zusätzlicher Halt für Bauwerk Zwei Stahlringe sichern den Schiefen Turm in Dausenau 04.11.2025, 06:00 Uhr

i Noch steht das Gerüst am Schiefen Turm in Dausenau. Dort laufen die Arbeiten an der Befestigung der beiden Ringanker, die ihn künftig weiter stabilisieren werden. Voraussichtlich werden alle Arbeiten Ende November abgeschlossen sein. Andreas Galonska

Nach den Absicherungen im Untergrund und Ausbesserungen am Mauerwerk geht es beim Schiefen Turm in Dausenau nun um Befestigungen an der Außenseite. Dabei werden zwei Ringanker an das Gemäuer angebracht, die zusätzlichen Halt schaffen.

Noch steht das Gerüst am Schiefen Turm in Dausenau, aber bald wird er die Umhüllung wieder los. Zurzeit laufen die Arbeiten an den beiden Edelstahlringen, die für eine weitere Stabilisierung des Turms sorgen werden. Voraussichtlich Ende November könnte dann alles fertig und das Wahrzeichen der Lahngemeinde komplett gesichert sein.







