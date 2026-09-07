Wahltag in der VG BEN
Zwei neue Ortsbürgermeisterinnen gekürt
In Nievern hat Maja Merz die Wahl für sich gegen Stefan Lenz (rechts) entschieden. Sie wird Nachfolgerin von Lutz Zaun (Mitte).
In Nievern hat Maja Merz die Wahl für sich gegen Stefan Lenz (rechts) entschieden. Sie wird Nachfolgerin von Lutz Zaun (Mitte).
Jürgen Jachtenfuchs

Nicht nur der VG-Chef der VG BEN wurde gewählt – auch in Nievern und Dornholzhausen wurden ehrenamtliche Ortsbürgermeister gewählt. Oder sollte man besser sagen: Ortsbürgermeisterinnen. Maja Merz und Ilona Köhler-Heymann vertreten nun ihre Gemeinden.

Lesezeit 1 Minute
Der 6. September war nicht nur der Tag der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, auch in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau wurde eifrig gewählt: Neben dem VG-Chef noch Oberhäupter für zwei Ortsgemeinden sowie ein Gemeinderat. In Nievern und in Dornholzhausen wurden zwei Ortsbürgermeisterinnen gekürt.
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