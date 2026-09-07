Wahltag in der VG BEN Zwei neue Ortsbürgermeisterinnen gekürt Andreas Galonska 07.09.2026, 15:30 Uhr

i In Nievern hat Maja Merz die Wahl für sich gegen Stefan Lenz (rechts) entschieden. Sie wird Nachfolgerin von Lutz Zaun (Mitte). Jürgen Jachtenfuchs

Nicht nur der VG-Chef der VG BEN wurde gewählt – auch in Nievern und Dornholzhausen wurden ehrenamtliche Ortsbürgermeister gewählt. Oder sollte man besser sagen: Ortsbürgermeisterinnen. Maja Merz und Ilona Köhler-Heymann vertreten nun ihre Gemeinden.

Der 6. September war nicht nur der Tag der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, auch in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau wurde eifrig gewählt: Neben dem VG-Chef noch Oberhäupter für zwei Ortsgemeinden sowie ein Gemeinderat. In Nievern und in Dornholzhausen wurden zwei Ortsbürgermeisterinnen gekürt.







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