Fahndung mittels Hubschrauber
Zwei Männer rauben Norma in Altendiez aus
Die Polizei suchte am Samstagabend die beiden Männer, die den Altendiezer Norma-Markt überfallen haben sollen.
Die Polizei suchte am Samstagabend die beiden Männer, die den Altendiezer Norma-Markt überfallen haben sollen.
David Inderlied/dpa

Ganz viel kriminelle Energie haben am Samstagabend zwei Männer bewiesen, die vermummt in den Altendiezer Norma-Markt kamen, einen Kassierer attackierten und mit vierstelligem Euro-Betrag flohen. Die Polizei fahndet nun nach den beiden.

Lesezeit 1 Minute
Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend, 14. November, gegen 20 Uhr den Altendiezer Norma-Markt überfallen. Das teilt die Polizei Diez mit. Die beiden Männer haben laut Polizeibericht einen Mitarbeiter mit Pfefferspray attackiert und den Inhalt einer Kasse entwendet.
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