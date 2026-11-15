Fahndung mittels Hubschrauber Zwei Männer rauben Norma in Altendiez aus Daniel Rühle 15.11.2026, 16:00 Uhr

i Die Polizei suchte am Samstagabend die beiden Männer, die den Altendiezer Norma-Markt überfallen haben sollen. David Inderlied/dpa

Ganz viel kriminelle Energie haben am Samstagabend zwei Männer bewiesen, die vermummt in den Altendiezer Norma-Markt kamen, einen Kassierer attackierten und mit vierstelligem Euro-Betrag flohen. Die Polizei fahndet nun nach den beiden.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend, 14. November, gegen 20 Uhr den Altendiezer Norma-Markt überfallen. Das teilt die Polizei Diez mit. Die beiden Männer haben laut Polizeibericht einen Mitarbeiter mit Pfefferspray attackiert und den Inhalt einer Kasse entwendet.







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