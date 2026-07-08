Todesursache ist noch unklar
Zwei Leichen im Rhein bei Kamp-Bornhofen gefunden
Auf Höhe eines Schwimmanlegers bei Kamp-Bornhofen wurden zwei tote Senioren im Rhein entdeckt.
Auf Höhe eines Schwimmanlegers bei Kamp-Bornhofen wurden zwei tote Senioren im Rhein entdeckt.
Sascha Ditscher

Von zwei Senioren, die leblos im Rhein trieben, konnte nur eine Person von der Feuerwehr geborgen werden. Die andere wurde von der Strömung mitgerissen. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute
Einen grausamen Fund machte ein Schiffsführer am Dienstagmittag, 7. Juli, im Rhein bei Kamp-Bornhofen. Auf Höhe eines Schwimmanlegers bemerkte er gegen 13 Uhr, wie zwei – augenscheinlich tote – Menschen im Fluss trieben. Er informierte die Polizei, die sogleich die Unterstützung durch die umliegenden Feuerwehren anforderte.
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