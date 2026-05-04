Amtsgericht Limburg Zwei jugendliche Rechtsextremisten verurteilt Rolf Goeckel 04.05.2026, 12:00 Uhr

i Am Amtsgericht wurden zwei Rechtsextremisten verurteilt. Jörg Halisch. Jörg Halisch/dpa

Zwei Jugendliche dachten klar antisemitisch, rassistisch, ausländerfeindlich und rechtsextremistisch. Einer der beiden arbeitete dazu an einer Selbstschussanlage und rüstete mit zahlreichen Waffen auf. Dem setzte das Amtsgericht Limburg nun ein Ende.

Nach insgesamt acht Hauptverhandlungstagen ist ein am Amtsgericht Limburg nicht öffentlich geführtes Staatsschutzverfahren gegen einen heute 18 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen aus Beselich und einen heute 16 Jahre alten litauischen Jugendlichen zu Ende gegangen.







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