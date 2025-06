Als am Wochenende rund 140 junge Menschen im Dernbacher Klostergarten zusammenkamen, wurde für jedermann sichtbar, was sich im Hintergrund schon seit einigen Monaten vollzieht: Die ehemaligen katholischen Bezirke Westerwald und Rhein-Lahn sowie das Diezer Land bilden nun eine gemeinsame Region. Zum Messdienertag waren Kinder und Jugendliche aus dem oberen Westerwald ebenso eingeladen wie Ministrantinnen und Ministranten vom Mittelrhein.

Die katholische Kirche im Bistum Limburg hat sich im Jahr 2024 neue Strukturen gegeben, und diese sind groß: Die Region Westerwald/Rhein-Lahn umfasst mit 1771 Quadratkilometern den rheinland-pfälzischen Teil des Bistums. In dem Gebiet leben rund 327.000 Menschen, von denen etwa ein Drittel Mitglieder der katholischen Kirche sind. Wer von Rennerod am nordöstlichen Ende der Region bis nach Kamp-Bornhofen an ihrem südwestlichen Zipfel fahren will, ist mit dem Auto mehr als eine Stunde unterwegs.

Duo startet mit Optimismus

Es ist nicht einfach, in einem so großen Gebiet ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und die Pfarreien miteinander zu vernetzen. Doch das Leitungsduo Catharina Buschmann-Kramm und Kerstin Hutya geht diese Aufgabe mit Optimismus und Zuversicht an. Die beiden Frauen bilden die neue Doppelspitze der Katholischen Region. Buschmann-Kramm hat ihre Stelle bereits im vergangenen September angetreten – die promovierte Biologin studiert seit mehr als zwei Jahren nebenberuflich katholische Theologie an der Universität Luzern in der Schweiz.

Seit Monatsbeginn bildet sie ein Team mit Kerstin Hutya aus Wirges: Die 46-jährige Gemeindereferentin war zuletzt in der Pfarrei Heilige Katharina Kasper Limburger Land tätig. Sie bringt ihre Erfahrungen in einem pastoralen Beruf in die Arbeit ein und ist damit die „Insiderin“ des Leitungsduos. Von ihren unterschiedlichen Ausbildungen und beruflichen Werdegängen wollen beide Frauen profitieren.

Den Pfarreien nichts wegnehmen

Mit der Einführung der katholischen Regionen reagierte das Bistum auf den Rückgang an aktiven Gläubigen und pastoralen Mitarbeitern in den vergangenen Jahren. Es wäre auf Dauer nicht mehr möglich gewesen, kleinere pastorale Einheiten wie die bisherigen Bezirke arbeitsfähig zu halten.

Die Herausforderung besteht darin, für die Gläubigen ansprechbar zu bleiben, auch wenn es vielleicht nicht mehr überall Pfarrbüros gibt. Das möchten Catharina Buschmann-Kramm und Kerstin Hutya durch eine bessere Vernetzung erreichen. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, den Pfarreien etwas wegzunehmen, machen die beiden Frauen klar. „Was vor Ort geleistet werden kann, soll auch vor Ort bleiben“, betonen sie.

Aufgabe des neuen Führungsteams wird es vielmehr sein, als Repräsentantinnen der Kirche überregional aufzutreten. Der Dialog mit Politik und Gesellschaft spielen für sie eine wichtige Rolle, wenn es um die Vermittlung christlicher Werte geht. Dabei sehen sie sich auch als Sprachrohr der Pfarreien.

i Am Samstag erlebten 140 Messdienerinnen und Messdiener aus neun Pfarreien in der Region Westerwald/Rhein-Lahn im Bistum Limburg, hier bei der Begrüßung im Kloster der Dernbacher Schwestern, den ersten Messdienertag der neuen Region. Hans-Peter Metternich

Unterstützt werden Hutya und Buschmann-Kramm auch von den beiden Katholischen Fachstellen, mit denen sie sich die Räumlichkeiten „Auf dem Kalk“ in Montabaur teilen: Die Katholische Fachstelle für Jugendarbeit (KFJ) organisiert im Auftrag des Bistums zum Beispiel Gruppenleiterschulungen, kirchliche Freizeiten und Jugendbegegnungen. Ein Beispiel hierfür ist der bereits erwähnte Messdienertag der Region. Die ebenfalls in der Westerwälder Kreisstadt sitzende Katholische Familienbildungsstätte (KFB) begleitet Familien mit Kursen und niedrigschwelliger Beratung. Nicht zuletzt arbeiten sie eng mit dem Regionalsynodalrat (RSR) zusammen.

Die Ausgestaltung der täglichen Arbeit wird sich in den kommenden Monaten noch konkretisieren. Zunächst sind Hutya und Buschmann-Kramm hauptsächlich damit beschäftigt, die neuen Strukturen bekannter zu machen. Da sich der öffentliche Raum inzwischen stärker ins Internet verlagert hat, wollen sie dazu auch die sozialen Medien und die Homepage der katholischen Region nutzen. Letztere ist derzeit noch im Aufbau. Einen Instagram-Kanal pflegen die beiden Frauen aber bereits: unter region.westerwald.rhein-lahn erläutern sie dort unter anderem auch ihre eigenen Aufgaben, Ziele und Strategien. Um die Regionen als neues Bindeglied zwischen Pfarreien und Bistum zu etablieren, ist vor allem Kommunikation gefragt.

Begegnung bleibt das Ziel

Die persönliche Begegnung freilich kann und soll das Internet nicht ersetzen. Ein Gemeinschaftserleben zu organisieren, wird in Zeiten sinkender Mitgliederzahlen für die Kirchen schwieriger, und es müssen größere Distanzen überwunden werden, damit es dazu kommt. Zum Messerdienertag in Dernbach kamen letztlich Kinder und Jugendliche aus neun der elf Pfarreien in der Region, was ein stolzes Ergebnis für die Organisatoren ist. „Die Messdiener haben gespürt: Eigentlich sind wir ja immer noch viele“, freut sich das Leitungsduo über diesen Erfolg.

Regionen haben die Bezirke abgelöst

Aus den elf Bezirken des Bistums Limburg wurden im vergangenen Jahr fünf Regionen. Eine davon ist die Region Westerwald – Rhein-Lahn. Sie besteht aus elf Pfarreien: St. Christophorus Diezer Land (Diez), Heilige Elisabeth von Schönau (Kamp-Bornhofen), Maria Himmelfahrt (Hachenburg), St. Anna (Herschbach/Uww.), St. Peter und Paul im Kannenbäckerland (Höhr-Grenzhausen), St. Martin und St. Damian (Lahnstein), St. Peter (Montabaur), St. Laurentius (Nentershausen), St. Franziskus im hohen Westerwald (Rennerod), Liebfrauen (Westerburg) und St. Bonifatius (Wirges). Zwei Einrichtungen sind der Region zugeordnet: Die Katholische Fachstelle für Jugendarbeit (KFJ) und die Familienbildungsstätte (FBS). Seit März gibt es zudem einen neuen Regionalsynodalrat (RSR). Vorsitzender ist Rainer Kempf aus Dernbach. Ihm zur Seite stehen im Vorstand Ulrike Simon aus Lahnstein und Miriam Rex aus Gemünden.