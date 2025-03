Ein außergewöhnliches Jubiläum feiern am heutigen Mittwoch, 19. März, Christel, geborene Pfeiffer, und Hermann Baum aus Holzheim mit ihrer Eisernen Hochzeit. Seit 65 Jahren gehen die beiden ihren gemeinsamen Weg, geprägt von harter Arbeit, Unternehmergeist und tiefer Verbundenheit. Christel wurde 1937 in Limburg geboren und wuchs in Flacht auf. Hermann erblickte zwei Jahre später in Kirberg das Licht der Welt. Nach dem Abitur in Limburg sollte Hermann auf Wunsch seines Vaters den Beruf eines Metzgers erlernen, da die Familie in Heringen eine Metzgerei und Gastwirtschaft betrieb. Hermann bewies großes Talent in diesem Handwerk und bestand seine Meisterprüfung bereits mit 21 Jahren als Bester der Fleischerinnung. Später wechselte er zur „Kaiser Kaffee Geschäft AG“ in Limburg.

Kennen und lieben gelernt

Christel musste nach ihrer Schulzeit als Familienmitglied zu Hause mit anpacken, wo es vonnöten war – und da fiel einiges an, denn den Pfeiffers gehörte die Flachter Mühle. Christel war „Mädchen für alles“. Über einen Freund von Hermann, der in der Mühle als Lehrling arbeitete, lernte sie Hermann kennen und lieben – 1960 gaben beide das Jawort. 1962 wurde Tochter Heidi geboren, ein Jahr später folgte Monika. Von 1960 bis 1968 wohnte die mittlerweile vierköpfige Familie gemeinsam mit den Eltern von Christel im gegenüberliegenden privaten Wohnhaus der Mühle – heute undenkbar – mit drei Generationen, sechs Personen in einer 75 Quadratmeter großen Vier-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung.

Da die Gebrüder Pfeiffer bereits 1954 die „Ohlsche Mühle“ in Holzheim übernommen hatten, konnten sie aus dem umliegenden Grundbesitz einen Bauplatz herauskaufen, und dann nach zwei Jahren Bauzeit 1968 ins Eigenheim umsiedeln. Nach dem Tod des Vaters ging auch die schon lange leer stehende Holzheimer Mühle in den Besitz der Baums über. Beruflich war Hermann weiter erfolgreich: Er stieg zum Filial-Revisor auf und übernahm 1972 im Alter von 33 Jahren als Geschäftsführer das neu gebaute und damals in Limburg größte Einkaufszentrum, „ das „P & Q- Center“ (Vorgänger des heutigen Kauflands). Auch Christel war unternehmerisch aktiv und begann mit der Vermietung von Baustützen, die zum eigenen Hausbau angeschafft worden waren. Nach einigen Probejahren gründeten beide dann gemeinsam die Firma „Baum KG “ und erweiterten das Sortiment um (fast) alles, was ein Haus so braucht: Fenster, Haus-und Innentüren, Fliesen, Kachelöfen, Treppen, sogar ein kompletter Steinmetzbetrieb wurde übernommen. Zeitweise beschäftigten sie bis zu 16 Mitarbeiter. Bereits 1982 machten sich dann die Töchter mit Teilbereichen selbstständig, das Jubiläums-Ehepaar schloss jedoch im Jahr 2000 ihre Geschäftstüren und baute die ehemaligen Büroräume um in ein schönes Lokal, welches beide als „Café Alte Mühle“ einige Jahre selbst betrieben und heute als Restaurant La Vigna bestens besucht wird.

Aussiedlerhof zum Hotel umgebaut

Ihren Unternehmergeist zeigten Hermann und Christel Baum auch in Hellenhahn, wo sie Mitte der 1990er-Jahre einen Aussiedlerhof erwarben, die Stallungen zu einem modernen Hotel mit Restaurant umbauten und die Milchviehwirtschaft mit über 100 Kühen umstellten auf Mutterkuhhaltung. Doch dann kam die Tierseuche BSE (umgangssprachlich auch Rinderwahn genannt) und es erfolgte die in Deutschland bis dato größte Keulung. Davon betrofen auch die mittlerweile 120 Tiere umfassenden Herde der Baums aufgrund eines BSE-Verdachts.

Mit Traktor und Planwagen durchs Aartal

In Holzheim sind die Baums natürlich bestens bekannt. Ihr Anwesen grenzt direkt an den Aartal-Radweg, wo sie auf 3,5 Hektar Land Damwild halten. Hermann war zudem als Initiator zahlreicher Aktivitäten geschätzt: Mit Traktor und Planwagen bot er als „Westerwald Express“ und „Aartal Express“ Ausflugsfahrten an. Er ist Mitglied in fast allen Holzheimer Ortsvereinen, lange Vorsitzender des TuS Holzheim und ein leidenschaftlicher Tischtennisspieler. In Flacht, Heringen, Hambach und Mudershausen war er Mitbegründer der Tischtennis-Abteilungen. Bekannt ist Hermann Baum auch als humorvoller Büttenredner und begnadeter Witze-Erzähler. Musikalisch engagierte er sich bei den Holzheimer Schoppesängern und war Mitbegründer der Diezer Gesangsformation Spätlese.

Wenn überhaupt ein wenig Zeit blieb, reisten Hermann und Christel gern ins Kleinwalsertal oder nach Südtirol. Besonders in Erinnerung bleibt ihnen eine dreiwöchige Reise nach Argentinien im Jahr 1990 mit 35 Holzheimer Handballern. Und sehr viel Freude bereitet beiden ihr Enkel Tobias, der 1992 zur Welt kam. Knapp 20 Jahre lang saß Opa Hermann bei fast allen Handballheimspielen von Tobias im Publikum.