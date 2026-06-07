Rundgang mit Historie Zum Welterbetag in Emser Geschichte eingetaucht Andreas Galonska 07.06.2026, 14:11 Uhr

Fünf Jahre Welterbetitel – das wird in Bad Ems groß gefeiert. Zum Auftakt gab es eine spannende Führung in die Geschichte, Musik, Tanz, Fotos und Lesungen quer durch die Römerstraße.

Einen anderen Blick auf die Geschichte von Bad Ems vor 150 Jahren hat Hans-Jürgen Sarholz bei einer Stadtführung geworfen, bei der nicht Kaiser und Könige, sondern Dienstmädchen, Wäscherinnen und Tagelöhner im Mittelpunkt standen. Im Stadtmuseum erläuterte er Details zu den Lebensumständen der einfachen Leute, über die der Historiker jetzt auch ein Bad Emser Heft über einen Sommer im Welterbe im Jahr 1876 veröffentlicht hat.







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