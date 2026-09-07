Meinung zur Wahl in VG BEN
Zum Glück keine blaue Welle in der VG BEN
Andreas Galonska
Andreas Galonska
Jens Weber. MRV

Oliver Krügel und Manuel Minor liegen beim ersten Wahlgang für das Bürgermeisteramt in der VG Bad Ems Nassau vorn. Entscheidend wird die Mobilisierung der Wählerschaft in der Stichwahl sein, so der Kommentar von Andreas Galonska.

Lesezeit 1 Minute
Der Wahlgang ist gelaufen, Oliver Krügel und Manuel Minor treten in der entscheidenden zweiten Runde gegeneinander an. In der VG Bad Ems-Nassau ist es nicht – wie bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt – zu einem hohen Ergebnis für die AfD gekommen. Viele hatten vermutet, manche befürchtet, dass AfD-Kandidat Lino Schmidt über 20 Prozent kommen könnte, was aber nicht passiert ist.
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