Wehmut in Fachbach „Zum Engel“ war Schauplatz zahlreicher Familienfeiern Ulrike Bletzer 11.01.2026, 15:00 Uhr

i Das Gasthaus "Zum Engel" War Treffpunkt für viele Fachbacher. Nun ist sie geschlossen. Andreas Galonska

Sie war Stammlokal vieler Fachbacher und Schauplatz zahlreicher Familienfeiern: In der Gastwirtschaft „Zum Engel“ kamen Generationen von Familien zusammen. Nach fast 200 Jahren musste sie nun schließen. Das Ehepaar Klein erinnert sich zurück.

Für die Fachbacher war und ist es eine Hiobsbotschaft: Zum Jahresende mussten Liliane Helsper und Hubert Wagner das Gasthaus „Zum Engel“ in der Koblenzer Straße 10 altersbedingt schließen (unsere Zeitung berichtete). Die ursprünglichen Pläne, „den Engel“ an eine langjährige Mitarbeiterin zu übergeben, waren aus gesundheitlichen Gründen fehlgeschlagen.







