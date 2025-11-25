Für Kinder Zum Adventsauftakt: Django im Lahnsteiner Johnny 25.11.2025, 18:00 Uhr

i Django H. Reinhardt engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich. Die Aufnahme zeigt ihn beim Benefizkonzert für den Kinderschutzbund in Bad Kreuznach. Charlotte Eberwien

Eine festliche Mischung aus traditionellen Weihnachtsmelodien und dem energiegeladenen Rhythmus von Big Bands und Swing-Arrangements gibt es Anfang Dezember in Lahnstein zu hören: „Christmas and Swing“ lockt ins Johannesgymnasium.

Ein ganz besonderes Benefizkonzert lockt am Montag, 1. Dezember, in die Aula des Johannesgymnasiums in Lahnstein: Django H. Reinhardt lädt ab 19 Uhr zu „Christmas and Swing“, der Erlös geht an den gemeinnützigen Verein Friedenskinder Koblenz, der sich seit seiner Gründung im Frühjahr 2010 um benachteiligte Kinder weltweit kümmert.







Artikel teilen

Artikel teilen