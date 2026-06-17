Nach Jahren der Planung geht es nun los: Zusammen mit zahlreichen Gästen und vielen Kindern fand der Spatenstich für die neue Kita Klingelbach statt.
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Nicht zu übersehen: Wer von der Rupbachtalstraße (L322) kommend in Richtung Klingelbach einbiegt, sieht es gleich rechts am Ortseingang, das große Bauschild auf der grünen Wiese mit der Aufschrift: „Hier wächst die Zukunft!“. Denn an dieser Stelle beginnen nun jetzt im Sommer die Erdbau- und Rohbauarbeiten für die neue Kindertagesstätte (Kita) Klingelbach.