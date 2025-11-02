Neuen Vorstand gewählt Zukunft des Weltladens in Katzenelnbogen gesichert Uschi Weidner 02.11.2025, 11:42 Uhr

i Der neue gleichberechtigte Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Eine Welt (von links): Detlef Rieger, Susanne Seelbach und Anke Metz Uschi Weidner

Wie soll es mit dem Weltladen in Katzenelnbogen weitergehen? Diese Frage stellten sich lange die Verantwortlichen, die im Frühjahr deutlich gemacht hatten, dass sich ein neuer Vorstand um Verein und Laden kümmern muss. Nun wurde Abhilfe geschaffen.

Die Arbeitsgemeinschaft Eine Welt, die den Weltladen in Katzenelnbogen betreibt, hat einen neuen Vorstand. Eine gute Nachricht für den Verein, denn lange war nicht klar, ob der Verein und der Laden erhalten werden können. Schon im Mai 2025 hatte der Arbeitskreis der Interessenten des fairen Handels Katzenelnbogen zu einem gut besuchten Treffen eingeladen.







Artikel teilen

Artikel teilen