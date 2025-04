Discounter und Drogeriemarkt bringen Publikum in die Alte Zentrale in Bad Ems. Offen bleibt, wie es mit dem Veranstaltungsraum im Obergeschoss weitergehen könnte.

Nach langem Stillstand kam vor Jahren wieder Leben in die Alten Zentrale in Bad Ems durch den Einzug eines Discounters, später kam noch ein Drogeriemarkt hinzu. Offen blieb aber die Nutzung der Veranstaltungshalle, die sich in einem Obergeschoss befindet.

Kürzlich ist der Veranstaltungsraum oberhalb des Rossmann-Marktes in einer Kleinanzeige im Internet aufgetaucht. Darin wird eine Gastrofläche in bester Lage provisionsfrei zum Anmieten beworben. „Das Gebäude wurde ursprünglich 1903 als Elektrizitätswerk zur Entwässerung der Gruben des Emser Blei- und Silberwerks errichtet und zählt zu den Denkmälern der Industriearchitektur“, heißt es im Werbetext zur Alten Zentrale. Zudem wird geschildert, dass die Fläche rund 960 Quadratmeter beträgt und dass zusätzlich zu den Treppen im Inneren auch zwei Außentreppen angelegt wurden, hinzu kommt ein Aufzug. Die Fläche könne gastronomisch genutzt werden, die Einrichtung einer Theke sei möglich, zudem seien sanitäre Anlagen eingerichtet. Stadtbürgermeister Oliver Krügel weist auf Nachfrage unserer Redaktion auf einen entscheidenden Haken bei dem Angebot hin: „In dem Veranstaltungsraum ist der Brandschutz ein großes Thema“, macht er deutlich. Rund 80.000 Euro müssten dafür in die Hand genommen werden. „Der Raum steht seit vielen Jahren leer“, bedauert Oliver Krügel an. Die Stadt Bad Ems hat in der Sache keine Aktien in der Hand, die vor vielen Jahren angelegte Halle befinde sich in privater Hand.

Schließlich sollen in der Veranstaltungshalle im Obergeschoss später einmal bis zu 800 Menschen pro Abend einen Platz finden.

Das berichtete unsere Redaktion 2014 über die mögliche Nutzung der Halle im Obergeschoss.

Rückblick: Im Frühjahr 2013 wurde bekannt, dass sich der Drogeriemarkt Rossmann zu dem Lidl-Markt gesellen will, der zuvor in der Alten Zentrale eingerichtet worden war. Der Investor sprach sich dafür aus, dass oberhalb des Drogeriemarkts eine Veranstaltungshalle eingerichtet wird. Die Firma Rossmann wollte in Bad Ems eine Marktlücke füllen, die durch die Schließung der Schlecker- und Ihr-Platz-Filialen entstanden war. Der Mitbewerber dm-Drogeriemarkt siedelte später eine Filiale auf dem Gelände des Aldi-Markts an. Oft suchen Drogeriebetreiber die räumliche Nähe zu Discountern, die hohen Publikumsverkehr garantieren.

Die Einrichtung des Drogerieanbieters verzögerte sich dann aber im Jahr 2013. Die Genehmigung für den neuen Betrieb erfolgte dann Mitte November 2013 – danach sollte alles schnell über die Bühne gehen, vier Monate später sollte Rossmann seine Pforten öffnen. Doch ganz so fix lief es dann nicht, denn die beteiligten Planer und die ausführende Firma kündigten damals eine Bauübergabe Ende Juni 2014 an. Anfang Februar sollte mit dem Rohbau begonnen werden. „Ein großes Stück Arbeit wird die Zwischendecke, die in die alte Industriehalle eingezogen werden muss. Derzeit wird an verschiedenen Stellen im Gebäude geprüft, ob das Fundament stabil genug ist, sie zu tragen. Schließlich sollen in der Veranstaltungshalle im Obergeschoss später einmal bis zu 800 Menschen pro Abend einen Platz finden“, wurde damals in unserer Zeitung berichtet.

Zeitweise gab es drei Drogeriemärkte

Die Fertigstellung bis Ende Juni 2014 wurde als straffer Zeitplan angesehen. Es mussten schließlich im Obergeschoss Toiletten und ein Aufzug eingebaut werden. Der Lift musste stark genug sein, um Bühnentechnik ins künftige Obergeschoss zu befördern. Noch im Frühjahr hieß es, dass der Bau des Betriebs und der Halle darüber jeweils gut vorankommen. Der Drogeriemarkt konnte später eröffnet werden, die Veranstaltungshalle blieb leer. Auch der dm-Markt wurde realisiert, zeitweise verfügte Bad Ems mit dem wiederbelebten Ihr-Platz-Laden sogar über drei Drogeriemärkte, nachdem es zeitweise gar keinen solchen Markt mehr in der Kurstadt gab. Wohl auch wegen der Konkurrenz der beiden anderen Anbieter musste der Ihr-Platz-Laden inzwischen wieder seine Pforten schließen.