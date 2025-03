Zu einer festen Größe hat sich die Autoschau in Nastätten entwickelt. Aus einer Präsentation mit fünf Händlern ist ein Großereignis geworden, das zahlreiche Besucher anlockt.

Einsteigen, den Fahrersitz einstellen oder wenigstens mal den Kofferraumdeckel öffnen. Bei der Automobilschau in Nastätten sind das die prägenden Handlungen für die Besucher. Und immer riecht es irgendwie neu. Im Fahrzeuginneren fällt auf, dass Display immer mehr zum Standard werden, und außen prangen vermehrt Hinweise auf Elektro-Antrieb und Hybrid-Technik am Heck. Das alles ist zu erleben, kurz nachdem Bienenkönigin Viktoria bei der Eröffnung dazu eingeladen hat, „gemeinsam die Zukunft der Automobilität zu feiern“, was viele Leute wieder zwei Tage lang tun.

Es ist „die 42. Autoschau hier im kleinen Städtchen Nastätten“, erklärt Dirk Trees als Sprecher der ausrichtenden Interessengemeinschaft bei der Eröffnung. Die Veranstaltung besitzt beeindruckende Ausmaße und hat ihre Ausdehnung wie angekündigt ein wenig verschoben wegen der Bauarbeiten am Aldi-Markt. So stehen auf der Bahnhofstraße ausnahmsweise Autos der Marke Nissan samt einem Glücksrad.

Ich glaube, dass es sogar mehr Zuspruch gibt als vor Corona .

Marco Ludwig, Stadtbürgermeister Nastätten

Schon beim Auftakt gibt es Lob für den Zusammenhalt der Aussteller und das Miteinander mit Stadt und anderen öffentlichen Stellen. Mit „Wir für euch“ könnte man das Gesamtkonzept umschreiben. Der Slogan ist tatsächlich bei der Autoschau zu lesen, und zwar auf der Heckscheibe des Busses der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Vor rund zwei Wochen hat das neue Modell seine Optik bekommen und war danach bei erfolgreichen Länderspielen in und gegen Italien im Einsatz ist zu erfahren.

Nastättens Stadtbürgermeister Marco Ludwig (SPD) ist im Zusammenspiel mit der Interessengemeinschaft der offizielle Gastgeber. „Ich glaube, dass es sogar mehr Zuspruch gibt als vor Corona“, sagt er über den Zuschauer-Andrang insgesamt. Viele Menschen lernten so obendrein die Stadt und die Region kennen bei etwas kühlerem, aber trockenem Wetter. Wo die Wohnmobile parken, liegen schon Strohhüte parat, als die Sonne durchbricht. Weitere Akteure präsentieren sich daneben.

i Markenvielfalt ist der Trumpf der Nastätter Autoschau. Thorsten Stötzer

DRK, Feuerwehr und Polizei machen auf ihre Arbeit aufmerksam. Das Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung und das große Zelt für Anschauungsmaterial über das Pkw-Sortiment hinaus. Quads reihen sich beispielsweise aneinander. Dienstleister sind vertreten und Vereine werben für ihre Veranstaltungen. Beim Zubehör reicht die Palette vom Rostlöser bis zu den modernsten Multimedia-Innovationen.

Das alles hat einst mit fünf Autohändlern aus Nastätten und Umgebung auf Schotteruntergrund begonnen, erzählt Heinz Heymann. „Wir waren die einzigen ‚Ausländer‘“, da die Firma Heymann seinerzeit ihren Sitz noch in Geisig hatte. Ein Zelt stand damals noch nicht, ein Lkw-Anhänger diente stattdessen als Bühnenersatz, erinnert er sich: „Von Jahr zu Jahr hat sich die Automobilausstellung weiterentwickelt.“