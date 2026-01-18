Wie sieht die Zukunft aus? Und welchen Herausforderungen müssen wir uns in den kommenden Jahren stellen? Diesen und noch weiteren Fragen geht das „Mobile Futurium“ auf den Grund. Nun hat es an einer Schule in Katzenelnbogen Halt gemacht.
Da hatten Rektor Peter Gräber, Konrektor Frank Schmidt und die Lehrerin Christina Justi von der Realschule plus und Fachoberschule (FOS) im Einrich ein richtig gutes Gespür, als sie das „Mobile Futurium“ zu sich an die Schule nach Katzenelnbogen holten.