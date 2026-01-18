Mobiles Futurium zu Gast Zukünfte kehren in die Katzenelnbogener Schule ein Uschi Weidner 18.01.2026, 18:00 Uhr

i Rektor Peter Gräber interessiert sich für das durchdachte Modell eines wasserstoffbetriebenen Busses, den Max Denninghoff, Tylor Wallrabenstein und Louis Youssef entwarfen Uschi Weidner

Wie sieht die Zukunft aus? Und welchen Herausforderungen müssen wir uns in den kommenden Jahren stellen? Diesen und noch weiteren Fragen geht das „Mobile Futurium“ auf den Grund. Nun hat es an einer Schule in Katzenelnbogen Halt gemacht.

Da hatten Rektor Peter Gräber, Konrektor Frank Schmidt und die Lehrerin Christina Justi von der Realschule plus und Fachoberschule (FOS) im Einrich ein richtig gutes Gespür, als sie das „Mobile Futurium“ zu sich an die Schule nach Katzenelnbogen holten.







Artikel teilen

Artikel teilen