Zuglärm am Mittelrhein: Ministerium weist Kritik zurück
Im Mittelrheintal sorgt der Bahnlärm für Probleme.
Mira Zwick

Die Bürgerinitiative gegen Umweltschäden durch die Bahn und die Verbandsgemeinde Loreley kritisieren das rheinland-pfälzische Umweltministerium. Deren Vertreter hätten an einer wichtigen Sitzung nicht teilgenommen. Das Ministerium widerspricht.

Mit scharfen Worten haben Willi Pusch, Vorsitzender der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn, und Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, kürzlich das rheinland-pfälzische Umweltministerium kritisiert.

