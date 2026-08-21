In der Brückenstraße in Diez stehen geparkte Fahrzeuge oft dicht an. Seit der Sperrung der Bismarckstraße hat der Verkehr dort noch mal zugenommen, was bereits zu einigen gefährlichen Situationen führte. Nun will der Stadtrat die Lage entschärfen.
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Wenn eine Seitenstraße regelmäßig zugeparkt wird, kann das für Anwohner problematisch sein. Schlimmer wird es, wenn die betroffene Straße noch zusätzlich als Umleitung genutzt wird. Genau das ist aktuell in der Brückenstraße in Diez der Fall, seitdem die Bismarckstraße am Bahnhofskreisel wegen einer Brückenbaustelle gesperrt ist.