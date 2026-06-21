Baum auf Gleisen bei Obernhof
Zug kollidiert mit Baum – 100 Wehrleute im Einsatz
Auf freier Strecke zwischen Laurenburg und Obernhof kollidierte am Sonntagmorgen ein Zug mit einem Baum, der über den Gleisen hi
Auf freier Strecke zwischen Laurenburg und Obernhof kollidierte am Sonntagmorgen ein Zug mit einem Baum, der über den Gleisen hing.
Team Medien Rhein-Lahn-Kreis, Michael Dexheimer

Auf freier Strecke zwischen Laurenburg und Obernhof kollidierte am Sonntagmorgen ein Zug mit einem Baum. Wegen der besonderen Lage konnte der Einsatzort nur über die Gleise erreicht werden. Wir haben mit dem Einsatzleiter gesprochen.

Lesezeit 1 Minute
Ein umgestürzter Baum hat am Sonntagmorgen für erhebliche Einschränkungen im Zugverkehr auf der Lahntalstrecke zwischen Laurenburg und Obernhof gesorgt. Wie Carsten Rübsamen, der stellvertretende Wehrleiter der VG Aar-Einrich und Gesamteinsatzleiter, berichtet, kollidierte der erste Zug des Tages, aus Koblenz kommend, mit einem Baum, der in den Gleisbereich ragte.

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