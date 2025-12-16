Problemlagen lösen Zug in Nassau: Probleme mit Mitfahrern schlichten Andreas Galonska 16.12.2025, 06:00 Uhr

i Kürzlich musste ein Zug auf der Lahntalbahn länger halten, weil auf einen Polizeieinsatz gewartet werden musste. Bahnmitarbeiter und Fahrgäste sollten in kritischen Situationen stets einen kühlen Kopf behalten. Andreas Galonska

In Nassau musste ein Regionalzug länger halten, weil es einen Polizeieinsatz gab. Bei Fahrgästen, die sich aggressiv verhalten, sollten Mitreisende beruhigend auftreten.

In Nassau musste kürzlich ein Zug halten, weil sich darin ein Patient der Andernacher Fachklinik zu erkennen gab, der sich dort abgesetzt hatte. Eine Mitreisende informierte deswegen die Polizei, die die Person zurückbrachte. In diesem Fall gab es keine Auseinandersetzung – aber wie sollen sich Fahrgäste verhalten, wenn andere Reisende durch Beleidigungen, Beschimpfungen und körperliche Attacken auffallen?







