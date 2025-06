Seit November ist der Bahnbetrieb zwischen Bad Ems und Nassau wegen Bauarbeiten unterbrochen worden, nun soll er wieder aufgenommen werden. In Nassau konnten dafür die Arbeiten an den Vorlandbrücken rechtzeitig beendet werden.

Die Deutsche Bahn (DB) informiert darüber, dass sie mit der Fertigstellung der Brücke in Nassau ihre Modernisierungsarbeiten zwischen Bad Ems und Nassau abgeschlossen hat. Ab Mittwoch, 4. Juni, sollen die Züge wieder über die Strecke fahren. Erste Verbesserungen für die Fahrgäste seien ab dem 19. Mai mit der Möglichkeit zum Ein- und Ausstieg an der Station Bad Ems erreicht worden. Die DB dankt den Anwohnenden und Reisenden für ihre Geduld und Verständnis während der Bauarbeiten und der Verlängerungen. In den nächsten Wochen setzen die Fachkräfte bei laufendem Betrieb die Arbeiten insbesondere am Hallendach der Station Bad Ems auf einer eigens errichteten Arbeitsbühne fort. Alle dafür erforderlichen Sicherheitsbestimmungen seien umgesetzt worden – unter anderem wurde ein Personentunnel errichtet, der die Reisenden sicheren Weges über die neue Treppenanlage in die Personenunterführung führt.

Ab Juni will die Deutsche Bahn zudem in mehreren Etappen zwischen Koblenz, Limburg und Nassau reguläre Instandhaltungsarbeiten an der Infrastruktur erledigen. Diese will die DB weitgehend ohne verkehrliche Auswirkungen in den Nachtstunden umsetzen. Einige wenige Züge der Regionalbahnlinie RB 23 (Mayen Ost – Limburg (Lahn)) sollen zwischen Nassau (Lahn) und Limburg (Lahn) dann durch Busse ersetzt werden. Auskünfte über Fahrtmöglichkeiten erhalten Reisende über die elektronischen Fahrplanmedien, www.bahn.de und in der App DB Navigator. Weitere Details sind zudem unter bahn.de/bauarbeiten abrufbar.