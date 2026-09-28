Nicht nur in Lahnstein wird fehlender Wohnraum beklagt. Doch warum stellen nicht mehr Menschen Wohnraum zur Verfügung? Statistiken und Umfragen zeigen, dass Konflikte und rechtliche Auseinandersetzungen im Vermietungsalltag keine Seltenheit sind.
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Rund 300 Wohnungen in Lahnstein stehen leer – eine Zahl, deren Höhe viele überrascht hat. Jüngst wurden diese und andere Zahlen von der „Wohnrauminitiative Lahnstein“ im Konzept „Wohn(raum)koordination für Lahnstein“ genannt. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leerstand zu identifizieren und für Wohnraum wieder nutzbar zu machen.