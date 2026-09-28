Zu wenig Wohnraum in Lahnstein Zu viel Regulierung: FBL sieht Gesetzgeber in Pflicht Tobias Lui 28.09.2026, 06:00 Uhr

i Eine neue Wohnung suchen und beziehen, eine alte Wohnung räumen und verlassen: Auch im zurückliegenden Jahr haben die Statistiker für den Kreis Altenkirchen eine hohe Fluktuation registriert, auch wenn die Kurve im Vergleich zu 2022 flacher geworden ist. Symbolfoto: Tobias Hase/dpa Tobias Hase. picture alliance/dpa

Nicht nur in Lahnstein wird fehlender Wohnraum beklagt. Doch warum stellen nicht mehr Menschen Wohnraum zur Verfügung? Statistiken und Umfragen zeigen, dass Konflikte und rechtliche Auseinandersetzungen im Vermietungsalltag keine Seltenheit sind.

Rund 300 Wohnungen in Lahnstein stehen leer – eine Zahl, deren Höhe viele überrascht hat. Jüngst wurden diese und andere Zahlen von der „Wohnrauminitiative Lahnstein“ im Konzept „Wohn(raum)koordination für Lahnstein“ genannt. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leerstand zu identifizieren und für Wohnraum wieder nutzbar zu machen.







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