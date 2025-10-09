Besucher aus ganz Deutschland Zu Gast bei Blücher in Kaub und Oberwesel am Rhein 09.10.2025, 18:00 Uhr

i Sämtliche Teilnehmer bewerteten den Erfahrungsaustausch in Kaub als wertvolle Erfahrung sowie "beste und billigste Investition“. Horst Kesselmann

Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz und Blücher – die Erinnerung an diese Persönlichkeiten ist auch mehr als 200 jahre nach der Völkerschlacht bei Leipzig nicht verblasst – in Kaub am Mittelrhein schon gar nicht.

Das Blüchermuseum in Kaub versetzt den Besucher mit seiner historisch gestalteten Einrichtung und seiner Sammlung militärischer, künstlerischer und sonstiger zeitgenössischer Erinnerungsstücke zurück ins Schicksalsjahr 1813. In dem ehemaligen Gasthaus „Zur Stadt Mannheim“, einem 1780 errichteten Barockbau, befand sich damals das Hauptquartier von Generalfeldmarschall Gebhard Leberecht Blücher.







