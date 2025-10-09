Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz und Blücher – die Erinnerung an diese Persönlichkeiten ist auch mehr als 200 jahre nach der Völkerschlacht bei Leipzig nicht verblasst – in Kaub am Mittelrhein schon gar nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Das Blüchermuseum in Kaub versetzt den Besucher mit seiner historisch gestalteten Einrichtung und seiner Sammlung militärischer, künstlerischer und sonstiger zeitgenössischer Erinnerungsstücke zurück ins Schicksalsjahr 1813. In dem ehemaligen Gasthaus „Zur Stadt Mannheim“, einem 1780 errichteten Barockbau, befand sich damals das Hauptquartier von Generalfeldmarschall Gebhard Leberecht Blücher.