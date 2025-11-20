Unrat auf den Straßen Zu früh abgestellter Sperrmüll ärgert Bad Emser 20.11.2025, 14:32 Uhr

i Mitten in der Römerstraße in Bad Ems liegt seit längerer Zeit Sperrmüll, der bisher noch nicht abgeholt worden ist. Das ärgerte jetzt Mitgleider des Bauausschusses der Stadt. Andreas Galonska

Deutliche Worte fanden Stadtbürgermeister Oliver Krügel und Mitglieder des Bauausschusses der Stadt Bad Ems über Leute, die Sperrmüll schon Wochen vor dem Abholtermin auf die Straße stellen. Kritik gab es auch für Falschparker in der Stadt.

Sperrmüll stellt kein Problem dar, wenn er zur richtigen Zeit von den Besitzern vor die Türe gestellt wird und wenn es sich dann auch um Dinge handelt, die unter den Begriff Sperrmüll fallen. Alle Teile werden dann zum angegebenen Termin abtransportiert.







