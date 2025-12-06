Mangelnde Solidarität? Zollhaus: RWZ antwortet auf Kritik von Bauern-Präsident Johannes Koenig 06.12.2025, 12:00 Uhr

i Seit Ende November ist Schluss: Der RWZ-Standort in Zollhaus gehört nun der Vergangenheit an. Johannes Koenig

Der RWZ-Standort in Zollhaus war immer schon klein, dennoch ist seine Schließung für Landwirte ein Problem, da sich in der Erntezeit Fahrstrecken und Zeitverlust verdreifachen können. Nun antwortet die RWZ auf Kritik.

Die kürzliche Schließung des Standorts Zollhaus der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG (RWZ) wirft weitere Fragen auf – auch grundsätzlicherer Natur. Nun ist auf Anfrage unserer Zeitung die Pressesprecherin des Unternehmens auf verschiedene Kritikpunkte eingegangen, wie sie auch der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Marco Weber, geäußert hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen